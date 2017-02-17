16:35 | ФУТБОЛ — Англия

Змея предсказала победу "Линколна" над "Бернли" в Кубке Англии

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В преддверии матча 1/8 финала Кубка Англии между "Бернли" и "Линколном" LSJ News провели свою жеребьевку. Организация выпустила змею, чтобы предсказать победителя матча. Животное в нерешительности несколько секунд находилось между фотографиями эмблем клубов, после чего двинулось в сторону "Линколна".

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Кубка команда из пятого дивизиона обыграла "Брайтон", "Ипсвич", "Олдхэм" и "Алтринчем". Матч состоится 18 февраля.

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