Змея предсказала победу "Линколна" над "Бернли" в Кубке Англии

В преддверии матча 1/8 финала Кубка Англии между "Бернли" и "Линколном" LSJ News провели свою жеребьевку. Организация выпустила змею, чтобы предсказать победителя матча. Животное в нерешительности несколько секунд находилось между фотографиями эмблем клубов, после чего двинулось в сторону "Линколна".

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Кубка команда из пятого дивизиона обыграла "Брайтон", "Ипсвич", "Олдхэм" и "Алтринчем". Матч состоится 18 февраля.