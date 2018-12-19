Жозе Моуринью: "Я работал с замечательными людьми в "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​ прокомментировал свое увольнение из стана "красных дьяволов", сообщает The Independent. 55-летний португальский специалист гордится, что работал в таком клубе.

Отставка Моуринью обойдется "МЮ" в 22,5 миллиона фунтов

– Я был очень горд носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы, и верю, что все болельщики клуба понимают это, – приводит слова Моуринью The Independent. – Как и в случае с предыдущими клубами, я работал с замечательными людьми и верю, что некоторые из них станут моими друзьями на всю жизнь.

Я знаю, что вам всем известно о моих профессиональных принципах. Каждый раз, когда глава заканчивается, я демонстрирую свое глубочайшее уважение и не даю никаких комментариев относительно своих бывших коллег. Надеюсь, что СМИ также будут уважать мою позицию и позволят жить нормальной жизнью до момента, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества.