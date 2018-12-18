Отставка Моуринью обойдется "МЮ" в 22,5 миллиона фунтов

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", во вторник, 18 декабря. Теперь клуб заплатит португальскому специалисту серьезную компенсацию

По данным Daily Mail, сумма компенсации составит 24 миллиона фунтов. Ранее сообщалось, что эта цифра уменьшилась, если бы увольнение случилось после закрытия зимнего трансферного окна.

Под руководством 55-летнего тренера команда занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав 26 очков в 17 матчах.

José Mourinho will receive a £22.5m payout after getting sacked by Manchester United as the club are still in the Champions League. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/xJtzeyEWKv – Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 18 декабря 2018 г.

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