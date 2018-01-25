Жозе Моуринью: "Санчес может дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что новичок команды Алексис Санчес может дебютировать за команду уже 26 января в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Йовил Таун". При этом он отметил, что форвард может играть на четырех разных позициях в атаке.

– В нашем распоряжении есть один из лучших атакующих игроков в мире, – приводит пресс-служба "Манчестер Юнайтед" слова Моуринью. – Мы хотим, чтобы в нашей команде играли лучшие футболисты, и думаю, Алексис может стать важным игроком для нас. Завтра он может сыграть.

Алексис больше, чем игрок, из-за его многофункциональности. Думаю, он может играть на четырех разных позициях в атаке.

Напомним, 22 января стало известно о переходе Санчеса из "Арсенала" в "МЮ".

Матч "Йовил Таун" – "Манчестер Юнайтед" состоится завтра и начнется в 22.55 по московскому времени.