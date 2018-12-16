Жозе Моуринью: "Салах – ядерная угроза команды"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед"​ Жозе Моуринью высоко оценил игру нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха​ в преддверии матча с мерсисайдцами в рамках 17-го тура чемпионата Англии, сообщает Goal. 55-летний португальский специалист вспомнил игру бывшего подопечного, когда возглавлял "Челси"​ (с 2013 по 2015 года).

– Салах невероятно хорошо развивался на всех уровнях, – приводит слова Моуринью Goal. – Он был быстрым, но хрупким мальчиком, а стал быстрым и сильным мужчиной. Мохамед не был психологически готов, когда перешел из маленькой швейцарской команды в большой клуб АПЛ. Помню, как выпускал его на поле на "Уайт Харт Лейн" и "Этихаде", но это было слишком для него. Теперь он готов играть везде, против любой команды.

Салах – фантастический игрок, совершенно не похожий на того подающего надежды футболиста, которого мы купили у "Базеля" в "Челси". Он был перспективным игроком, а стал одним из лучших в мире.

Перед каждым матчем мы пытаемся проанализировать соперника, стараемся узнать его сильные и слабые стороны. Когда едешь на игру с "Ливерпулем", знаешь, что у этой команды много сильных сторон, а Салах – ядерная угроза команды.