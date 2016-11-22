Жозе Моуринью: "Работаю в "Манчестер Юнайтед" 4 месяца, а Венгер не приводил "Арсенал" к чемпионству 14 лет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 12-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (1:1) подчеркнул, что манкунианцы переживают сложный период. По его словам, общественность требует от команды слишком высоких результатов.

- Я 18 месяцев не приводил команду к чемпионству, в отличие от тренера "Арсенала", который не может сделать это уже 14 лет, - приводит The Independent слова Моуринью. - За это время он не построил команду, которая смогла бы стать чемпионом. В "Манчестер Юнайтед" я работаю только четыре месяца и претензии нужно предъявлять мне, но не остальным. Может быть, это из-за того, что всегда побеждал с клубами, которые возглавлял.

Сейчас более сложная ситуация. Премьер-лига - непростое первенство, к старту которого команды готовились намного дольше, а в их составе выступают прекрасные игроки. "Манчестер Юнайтед" переживает такой период, когда на первый план выходит стабильность. Но пресса этого не понимает.