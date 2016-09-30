Жозе Моуринью: "Матчи по понедельникам - троянский конь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен предстоящим графиком матчей. 17 октября "МЮ" в премьер-линге сыграет на выезде с "Ливерпулем", 20-го числа в Лиге Европы команда примет "Фенербахче", 23 октября в чемпионате Англии встретятся в гостях с "Челси" (АПЛ), а через три дня сыграют дома против "Манчестер Сити" в рамках Кубка лиги.

– Могли сыграть с "Ливерпулем" в субботу или воскресенье. Однако мы играем в понедельник, и, вероятно, будем не в лучшем состоянии.

Матчи по понедельникам – плохой подарок, это своего рода троянский конь. Ситуация будет тяжелой, но мы постараемся пробиться в плей-офф Лиги Европы. Еще раньше (2 октября) мы играем со "Стоук Сити", тот еще "подарочек". "Стоук" очень неплох, команда занимает не свое место.