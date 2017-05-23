Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" опечален трагическими событиями в городе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что клуб не может забыть о жертвах теракта, произошедшего вчера. По его словам, клуб опечален этим событием, но должен отправиться на финальный матч Лиги Европы с "Аяксом".

Трагедия случилась во время концерта американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене", которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек. В результате теракта погибли 22 человека. Около 60 людей получили различные травмы.

- Мы очень опечалены трагическими событиями, которые произошли минувшей ночью. "Манчестер Юнайтед" не может забыть о жертвах и их семьях, - приводит пресс-служба "Красных дьяволов" слова Моуринью. - Мы должны выполнить одну задачу, поэтому отправимся в Швецию, чтобы сделать это. К сожалению, мы не можем полететь туда в хорошем настроении, как это бывает перед важными матчами.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.