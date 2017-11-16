Жозе Моуринью: "Другие клубы отзывают своих игроков из сборной из-за травмы ногтя"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен тем, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задействовал Фила Джонса. Футболист отправился в национальную команду с повреждением бедра.

- У Джонса были проблемы, - цитирует The Mirror Моуринью. - Они у него были уже три недели. Из-за этого он не играл за клуб, он вышел только в экстренной ситуации в матче против "Челси", но это был большой матч. А потом Джонс поехал в сборную с незалеченной травмой, хотя о ней было известно.

Есть клубы, у которых игроки постоянно имеют какие-то проблемы. Это может быть ноготь на пальце, маленькая простуда, ушиб мизинца. И ведь их отзывают из сборной, а они отдыхают. Некоторые клубы, в которых тренеры слишком наивны, слишком честны, им приходится за это платить.