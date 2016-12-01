10:24 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Доволен результатом матча с "Вест Хэмом"

0
0
0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью доволен игрой своей команды в четвертьфинальном матче Кубка лиги с "Вест Хэмом" (4:1). По его словам, "красные дьяволы" сумели реализовать созданные моменты, что делает его счастливым. Отметим, что в полуфинале манкунианцы встретятся с "Халл Сити".

- "Манчестер Юнайтед" показал хороший атакующий футбол, реализовал моменты и чувствовал себя комфортно, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Моуринью. - Я доволен результатом, он делает меня счастливым.

Нам понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя после пропущенного гола. Но после перерыва "МЮ" обрел уверенность и добился победы. Во время паузы я сказал игрокам, что они должны забыть о пропущенном мяче. Мы действовали уверенно, и нужно было продолжать играть в этом же ключе.

0
0
0
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ