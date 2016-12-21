23:28 21 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Да, я не давал играть Янгу и Депаю, но не становился от этого счастливее"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью призвал не верить каждому трансферному слуху, связанному с его командой. Португалец отметил, что ему больше нравится работать на трансферном рынке летом, а не зимой. Ранее сообщалось, что в "Юнайтед" может перейти защитник "Бенфики" Виктор Линделеф за 45 миллионов евро.

 
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– В Португалии на первых страницах газет теперь любого игрока отправляют в "Манчестер Юнайтед", – цитирует Sky Sports Моуринью. – Это нормально. Вспомните, раньше каждый игрок из Португалии был близок к переходу в "Челси", а затем и в "Реал". Но я скажу одно – мне нравится моя команда. Думаю, лучше работать на трансферном рынке летом, а не зимой. Но давайте посмотрим, что произойдет.

Я знаю, что некоторые люди ко мне плохо относятся, потому что я не даю им шанса в основе. Но нужно понимать, что в "Юнайтед" есть позиции, которые неизменны. Конечно, Эшли Янгу и Мемфису Депаю я действительно практически не давал играть, но я не становлюсь счастливее от этого. Фил Джоунс и Рохо? Я рад, что они у меня есть. Маркоса вообще считали игроком, недостойным выступать за нашу команду.

Напомним, ранее "СЭ" сообщал, что Депай может перейти в "Спартак" на правах аренды до конца сезона.

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