Юрген Клопп: "В матче против "Кристал Пэлас" нам очень помог "Энфилд"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 2-го тура чемпионата Англии против "Кристалл Пэлас" (1:0) отметил, что игра получилась тяжелой. Немецкий специалист отдельно отметил болельщиков, пришедших на эту встречу.

- Игра получилась тяжелой, - цитирует BBC Клоппа. – Не могу сказать, сколько времени мы владели мячом, но этого было достаточно. Были моменты в первом тайме, но нам надо было сохранять терпение, так как противники довольно глубоко сидели на своей половине поля.

Мы не могли забить, но не получали контратаки. Во втором тайме мы выглядели лучше. Мне понравился гол в нашем исполнении, он был забит после контрпрессинга. Хочу отметить, что нам очень помог "Энфилд". Думаю, сегодня это и стало разницей между командами.