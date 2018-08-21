Юрген Клопп: "Салах может играть лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Кристал Пэлас" в матче 2-го тура чемпионата Англии (2:0) отметил, что нападающий Мохамед Салах может показывать куда более лучшую игру.

– Не буду говорить об отдельных выступлениях, но Мо Салах может играть намного лучше, это очевидно, – приводил Goal слова Клоппа. – Он принял участие в обоих голах, отдал две передачи. Мы все можем играть намного лучше, как команда.

Форвард "Ливерпуля" Салах вошел в тройку номинантов на звание лучшего игрока сезона-2017/18.