Юрген Клопп: "Не смотрим, сколько у МЮ очков, мы видим их силу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от воскресной встречи с "Манчестер Юнайтед".

"Я стараюсь не читать то, что пишут в прессе, но я опасаюсь критики. Но если отвлечься ото всего и посмотреть на нашу игру, то можно увидеть, что у нас много скорости, техники и физической силы. МЮ также хорош, у них по-прежнему Де Хеа в воротах, и это невероятно. "Манчестер" может выбирать между Лукаку и Рэшфордом, а еще у них есть Лингаард и Марсьяль - невероятно качественные игроки. Мы не смотрим на то, сколько у "Юнайтед" очков, мы видим их силу и должны быть готовы к ней. Не понимаю, почему вы не спрашиваете Моуринью о наших игроках. Его спрашивал кто-нибудь, что он думает о Вейналдуме? Не уверен. Погба - игрок мирового уровня, он на 100% из "Юнайтед", и мы должны противодействовать ему на нашем максимуме", - приводит слова Клоппа Man United News.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в воскресенье, 16 октября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию игры