Юрген Клопп: "Моуринью прав - я ничего не выиграл за пределами Германии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Ранее португалец подчеркнул, что он трижды выиграл чемпионат Англии - больше, чем остальные тренеры АПЛ вместе взятые.

- Что сказал Моуринью? Мне уже интересно, - цитирует немца Goal.com. - Если это обо мне, то он абсолютно прав. Вероятно, он действительно самый успешный тренер в премьер-лиге на данный момент. И у меня нет проблем с этим. Я пресс-конференции не смотрю. А должен? Если да, то начну. Но я должен быть уверен, что вы точно передаете мне его слова. Если он сказал, что я ничего не выиграл за пределами Германии, то это очевидно.