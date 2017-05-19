Юрген Клопп: "Ливерпуль" хочет успешно закончить сезон"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча 38-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" заявил, что рассчитывает на попадание в Лигу чемпионов. На данный момент "красные" идут на четвертом месте в турнирной таблице.

- Пока сезон складывается успешно, и мы хотим закончить его успешно, - цитирует BBC Клоппа. - Если у нас будет достаточно очков, то мы заслуживаем Лигу чемпионов, а если нет, то нет. Лучше всего будет вести в счете 4:0 ко второй минуте, но это невозможно. Если старт получится не очень хорошим, то это не значит, что мы остановимся, все могут быть уверены, что мы будем сражаться.

Лига чемпионов - это замечательный турнир, это деньги, которых у нас не было в прошлом году. Деньги - одна из составляющих Лиги чемпионов. Тем не менее, и без этого "Ливерпуль" - клуб без финансовых проблем, и у нас есть деньги, чтобы их тратить. У нас отличная команда.