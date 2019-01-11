Юрген Клопп: "Хотел бы играть во всех четырех турнирах, как и Гвардьола"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хотел бы играть во всех четырех доступных турнирах. Ранее мерсисайдцы вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии, продолжая борьбу в Лиге чемпионов и АПЛ.

- Я знаю, что Гвардьола любит играть во всех четырех турнирах. Я хотел бы того же, - приводит слова Клоппа Liverpool Echo. - Но этого не произошло, поэтому нужно постараться добиться наилучших результатов в том, что у нас осталось. В этом нет никакого преимущества. Хорошо, когда ты постоянно можешь задействовать всех футболистов из своей команды.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 54 очка после 21 тура. "Красные" на 4 балла опережают "Манчестер Сити", идущий вторым.

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