Юрген Клопп: "60 очков - это безумие. Я горжусь командой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура чемпионата Англии (4:3) заявил, что его команда достигла колоссального результата, набрав 60 очков. Он также добавил, что гордится своими подопечными.

- Результат колоссальный, у нас 60 очков, это безумие, это важное число, - приводит BBC слова Клоппа. - Я действительно горжусь командой. Нам немного не хватает игроков, но у нас есть несколько дней и нужно использовать это время для восстановления.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков. "Кристал Пэлас" занимает 14-е место, имея в своем активе 22 очка.

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