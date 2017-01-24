05:55 24 января | ФУТБОЛ — Англия

Яя Туре: "Я не хочу в Китай, деньги - это лишь бонус от футбола"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре отметил, что хочет продолжать свою карьеру в Европе. Летом этого года у игрока заканчивается контракт с клубом, который стороны пока не продлили.

- Я не хочу в Китай, - приводит Goal слова Туре. - Пока я еще молод и хочу поиграть в Европе. Я не из тех, кто играет в футбол только ради денег. Делаю это, потому что мне нравится. Посмотрите на моего друга Ибрагимовича. Ему 35, и он собирается играть, возможно, еще года три. У нас схожий менталитет. В первую очередь мы любим футбол. А деньги - это лишь бонус. 

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Материалы REN-TV

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