Яя Туре: "Я не хочу в Китай, деньги - это лишь бонус от футбола"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре отметил, что хочет продолжать свою карьеру в Европе. Летом этого года у игрока заканчивается контракт с клубом, который стороны пока не продлили.

- Я не хочу в Китай, - приводит Goal слова Туре. - Пока я еще молод и хочу поиграть в Европе. Я не из тех, кто играет в футбол только ради денег. Делаю это, потому что мне нравится. Посмотрите на моего друга Ибрагимовича. Ему 35, и он собирается играть, возможно, еще года три. У нас схожий менталитет. В первую очередь мы любим футбол. А деньги - это лишь бонус.