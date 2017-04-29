Яя Туре: "Надеюсь, в следующем сезоне "МЮ" будет больше атаковать"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре по итогам перенесенного матча 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0) поддел оборонительный стиль игры команды Жозе Моуринью. Ивуариец подчеркнул, что болельщики "красных дьяволов" радовались ничье так, как победе.

– То, как болельщики "Манчестер Юнайтед" праздновали ничью, говорит о том, что мы приблизились к ним по уровню, – цитирует Goal.com Туре. – Да, у них больше трофеев, но мы приближаемся. "Манчестер Сити" провел хорошую игру, но когда ты не побеждаешь – с этим трудно смириться. Надеюсь, в следующем сезоне "МЮ" будет больше атаковать.