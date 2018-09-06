Ярмоленко – в тройке худших летних трансферов премьер-лиги

Портал WhoScored составил список худших летних трансферов английской премьер-лиги. Нападающий Андрей Ярмоленко, этим летом перешедший из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм", в четырех стартовых играх чемпионата получил от издания среднюю оценку 6.06 балла. Это третий результат среди худших показателей летних новичков турнира.

Меньше 28-летнего украинца получили еще один "молотобоец" Карлос Санчес и вратарь "Хаддерсфилда" Бен Хамер. На четвертом месте расположился Адама Диакаби ( "Хаддерсфилд"), на пятой позиции – Сократис Папастатопулос ("Арсенал").