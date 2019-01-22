Вслед за Кейном "Тоттенхэм" потерял Алли до марта

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли получил разрыв подколенного сухожилия в матче чемпионата Англии против "Фулхэма", сообщает официальный Твиттер клуба. Отмечается, что он вернется к тренировкам ориентировочно в начале марта.

Ранее лондонцы также до марта потеряли лидера атак команды Харри Кейна, получившего повреждение голеностопа. Кроме того, еще один форвард - Сон Хын Мин - в настоящее время принимает участие в Кубке Азии в составе сборной Кореи.

Деле Алли в текущем сезоне принял участие в 25 матчах, забив 7 голов. "Тоттенхэм" после 23 туров занимает третье место, имея в активе 51 очко.