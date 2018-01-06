Вратарь "Флитвуда" награжден годовым запасом пиццы за "сухие" ворота в матче с "Лестером". Фото

Вратарь "Флитвуд Таун" Крис Нил получил необычный подарок после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Лестером" (0:0). Голкипер клуба, выступающего в третьем по силе дивизионе, был награжден годовым запасом пиццы за то, что сумел отстоять свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, что по правилам команды должны будут провести повторную игру за право выхода в следующую стадию турнира. Если и в этой встрече будет зафиксирована ничья, то будет назначено дополнительное время и серия пенальти.
"Лестер" сыграет повторный матч с "Флитвуд Таун" за право выхода в 1/16 финала Кубка Англии
Papa John’s will supply Chris Neal with a year's free supply of pizza if he keeps a clean sheet.– ODDSbible (@ODDSbible) 6 января 2018 г.
45 minutes to go 🍕🍕🍕👀 pic.twitter.com/cNElpSu7PX