Вратарь "Флитвуда" награжден годовым запасом пиццы за "сухие" ворота в матче с "Лестером". Фото

Вратарь "Флитвуд Таун" Крис Нил получил необычный подарок после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Лестером" (0:0). Голкипер клуба, выступающего в третьем по силе дивизионе, был награжден годовым запасом пиццы за то, что сумел отстоять свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что по правилам команды должны будут провести повторную игру за право выхода в следующую стадию турнира. Если и в этой встрече будет зафиксирована ничья, то будет назначено дополнительное время и серия пенальти.

"Лестер" сыграет повторный матч с "Флитвуд Таун" за право выхода в 1/16 финала Кубка Англии