"Лестер" сыграет повторный матч с "Флитвуд Таун" за право выхода в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Лестер" и "Флитвуд Таун" сыграли в ничью – 0:0. По правилам команды должны будут провести повторную игру за право выхода в следующую стадию турнира.
Если и в этой встрече будет зафиксирована ничья, то будет назначено дополнительное время и серия пенальти.
Кубок Англии
1/32 финала
"Флитвуд Таун" – "Лестер" – 0:0
"Лестер": Якупович, Беналуан, Драгович, Чилвелл, Адриэн Силва (Олбрайтон, 57), Кинг, Джеймс, Амарти, Барнс (Окадзаки, 57), Слимани (Ихеаначо, 80), Грэй.
Судья: Хупер (Англия).
6 января. Флитвуд. Стадион "Highbury Stadium".