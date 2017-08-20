Виллиан: "Надеемся снова обыграть "Тоттенхэм" на "Уэмбли"

Полузащитник "Челси" Виллиан считает, что матч 2-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" будет крайне важен для его команды. В стартовой игре премьер-лиги "синие" потерпели поражение от "Бернли" (2:3).

– Мы сделаем все ради победы, – цитирует официальный сайт "Челси" Виллиана. – Это важный матч против топ-клуба, у которого великолепный состав. У нас есть мотивация, и в этом не может быть никаких сомнений. Мы хотим выйти на поле и сделать свое дело. Если мы победим, то у нас будет больше уверенности в будущем, и поэтому нам важно правильно настроиться на матч, держаться вместе и играть компактно. Мы знаем, что будет сложно, но если мы все будем стараться и работать, то победим.

Обычно мы обыгрываем их на "Уэмбли" и, надеюсь, в этот раз сделаем то же самое. Мне всегда важно забивать, и в этом сезоне я хочу забить еще больше голов.

Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Челси" состоится сегодня, 20 августа. Начало игры – 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.