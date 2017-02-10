09:51 | ФУТБОЛ — Англия

Виллиан: "Манчестер Юнайтед" хотел подписать меня прошлым летом"

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Полузащитник "Челси" Виллиан заявил, что "Манчестер Юнайтед" был заинтересован в его приобретении летом прошлого года. 28-летнего бразильца в составе "Красных дьяволов" хотел видеть Жозе Моуринью, тренировавший ранее "синих".

- Был интерес со стороны других клубов прошлым летом, это правда, - цитирует Globo Esporte Виллиана. - "Манчестер Юнайтед" хотел заполучить меня, потому что Моуринью тренирует команду. Про другие варианты я не знаю, но в интернете всегда есть слухи. Рад слышать, что есть команды, которым нравится моя игра.

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Материалы REN-TV

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