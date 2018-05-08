"Вест Бромвич" вылетел из премьер-лиги

По итогам нынешнего сезона "Вест Бромвич" покидает английскую премьер-лигу. Это стало известно после ничьей в матче 31-го тура чемпионата Англии "Суонси" - "Саутгемптон".

Чтобы сохранить шансы на выживание, "дроздов" устраивала исключительно ничья в матче конкурентов. За тур до окончания у команды 31 очко и 19-е место. У них уже нет теоретической возможности подняться из зоны вылета.

"Вест Бромвич" выступал в премьер-лиге с сезона-2010/11.