"Вест Бромвич" подписал Гейла на замену Рондону

"Вест Бромвич" арендовал у "Ньюкасла" нападающего Дуайта Гэйла. Этот переход стал частью сделки по трансферу экс-форварда "Рубина" и "Зенита" Саломона Рондона в стан "сорок".

"Рад, что перешел в "Вест Бромвич". С нетерпением жду начала работы", - написал Гэйл в Инстаграме.

В прошлом сезоне 27-летний Гэйл забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.