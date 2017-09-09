Венгер уверен, что Санчес быстро вернет расположение болельщиков "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал абсолютно заслуженной победу над "Борнмутом" (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Англии. Также французский специалист поделился мнением о том, что часть фанатов освистала нападающего Алексиса Санчеса, летом пытавшегося уйти из команды, который вышел на поле на 75-й минуте встречи.

- Это игра хорошего качества. Мы действовали хорошо и одержали заслуженную победу, - цитирует BBC Венгера.

Санчес? Не все болельщики позитивно отреагировали на его выход на поле. Но, я уверен, он вернет их расположение. Причем очень скоро.