Венгер сообщил игрокам об уходе из "Арсенала"?

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил своим игрокам перед сегодняшней тренировкой, что покинет команду летом, утверждает SNAI Sportnews. Французский специалист принял решение покинуть стан "канониров", несмотря на предложение со стороны руководства клуба подписать новое двухлетнее соглашение. На данный момент лондонский коллектив идет на пятом месте в турнирной таблице.

Напомним, Арсен Венгер с 1996 года тренирует "Арсенал". Под его руководством команда 3 раза выиграла чемпионат Англии, 6 раз Кубок Англии и 6 раз Суперкубок Англии. Сам француз трижды признавался лучшим тренером сезона.