Венгер покинет "Арсенал" по завершении сезона

"Арсенал" на официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Арсен Венгер покинет свой пост по завершении сезона-2017/18. Французский специалист возглавлял "канониров" с 1996 года.

За 22 года у руля лондонского клуба Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге - 823 игры. Второе место по этому показателю занимает экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (810).

"После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом, я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона, - говорится в обращении Венгера, опубликованном на официальном сайте "Арсенала". - Я благодарен за честь служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной самоотдачей и прямотой.

Хочу сказать спасибо персоналу, игрокам, руководству и болельщикам, которые делают этот клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы закончить сезон на высоком уровне.

Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит "Арсенал" и разделяет его ценности".