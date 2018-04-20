11:54 20 апреля | Футбол — Англия

Венгер покинет "Арсенал" по завершении сезона

Арсен ВЕНГЕР. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Арсен ВЕНГЕР. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Арсенал" на официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Арсен Венгер покинет свой пост по завершении сезона-2017/18. Французский специалист возглавлял "канониров" с 1996 года.

За 22 года у руля лондонского клуба Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге - 823 игры. Второе место по этому показателю занимает экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (810).

"После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом, я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона, - говорится в обращении Венгера, опубликованном на официальном сайте "Арсенала". - Я благодарен за честь служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной самоотдачей и прямотой.
Хочу сказать спасибо персоналу, игрокам, руководству и болельщикам, которые делают этот клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы закончить сезон на высоком уровне.
Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит "Арсенал" и разделяет его ценности".

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Василий Алибабаевич

да все второсортное, что уж. один дядька - топ..

23:27 20 апреля

Дядька

За 22 года только 3 чемпионства, остальное шлак. В Европе 0 трофеев. Второсортный клуб, второсортный тренер. Слишком много незаслуженного внимания.

14:14 20 апреля

Smash.

Последний из могикан

13:00 20 апреля

Вьери

Не могу в это поверить, если честно... Я футбол начал смотреть в 12 лет, и уже тогда Арсен был более 10 лет у руля. Шли годы, у многих славных команд, в т.ч. из грандов тренеры приходили и уходили. Только Фергюсон и Венгер казались вечными. Но первый все же ушел, теперь уходит и второй. И с ними уходит целая эпоха, как бы пафосно это ни звучало...

12:45 20 апреля

Тимурленг

Вот и местечко для Манчини)

12:42 20 апреля

devoted

Посмотрим на Арсенал без Арсена, даже интересно.

12:42 20 апреля

vasiunchik

Нынешний Арс чисто венгеровская команда. В след году с другим тренером этот состав будет болтаться в середине...в лучшем случае.

12:41 20 апреля

tulupp

Не вовремя уходит, запомнят не Арсеналы Анри и Ван Перси а это убожище.

12:39 20 апреля

Manted

эхх жаль...надеялся что и дальше Арсенал не будет бороться за чемпионство)

12:16 20 апреля

fonkom

Жаль. Очень приятный человек и отличный тренер. Хотя, наверное, его время прошло. К сожалению.

12:14 20 апреля

Василий Алибабаевич

как бы теперь не провалиться еще глубже..

12:12 20 апреля

Критик

Эпоха Джентльменов уходит.

12:06 20 апреля

Островзаячий

Ах вот почему Головин не переходит в Арсенал. Его тренер уходит.

12:05 20 апреля

James Gang

Давно пора Арсена на пенсию проводить. Явно пересидел лишние пару лет на своём посту...

12:05 20 апреля

shur

Неужели!? Более 20-и лет.

12:02 20 апреля

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