Венгер покинет "Арсенал" по завершении сезона

"Арсенал" на официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Арсен Венгер покинет свой пост по завершении сезона-2017/18. Французский специалист возглавлял "канониров" с 1996 года.
За 22 года у руля лондонского клуба Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге - 823 игры. Второе место по этому показателю занимает экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (810).
"После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом, я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона, - говорится в обращении Венгера, опубликованном на официальном сайте "Арсенала". - Я благодарен за честь служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной самоотдачей и прямотой.
Хочу сказать спасибо персоналу, игрокам, руководству и болельщикам, которые делают этот клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы закончить сезон на высоком уровне.
Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит "Арсенал" и разделяет его ценности".
20 апреля 2018 г.
Василий Алибабаевич
да все второсортное, что уж. один дядька - топ..
23:27 20 апреля
Дядька
За 22 года только 3 чемпионства, остальное шлак. В Европе 0 трофеев. Второсортный клуб, второсортный тренер. Слишком много незаслуженного внимания.
14:14 20 апреля
Smash.
Последний из могикан
13:00 20 апреля
Вьери
Не могу в это поверить, если честно... Я футбол начал смотреть в 12 лет, и уже тогда Арсен был более 10 лет у руля. Шли годы, у многих славных команд, в т.ч. из грандов тренеры приходили и уходили. Только Фергюсон и Венгер казались вечными. Но первый все же ушел, теперь уходит и второй. И с ними уходит целая эпоха, как бы пафосно это ни звучало...
12:45 20 апреля
Тимурленг
Вот и местечко для Манчини)
12:42 20 апреля
devoted
Посмотрим на Арсенал без Арсена, даже интересно.
12:42 20 апреля
vasiunchik
Нынешний Арс чисто венгеровская команда. В след году с другим тренером этот состав будет болтаться в середине...в лучшем случае.
12:41 20 апреля
tulupp
Не вовремя уходит, запомнят не Арсеналы Анри и Ван Перси а это убожище.
12:39 20 апреля
Manted
эхх жаль...надеялся что и дальше Арсенал не будет бороться за чемпионство)
12:16 20 апреля
fonkom
Жаль. Очень приятный человек и отличный тренер. Хотя, наверное, его время прошло. К сожалению.
12:14 20 апреля
Василий Алибабаевич
как бы теперь не провалиться еще глубже..
12:12 20 апреля
Критик
Эпоха Джентльменов уходит.
12:06 20 апреля
Островзаячий
Ах вот почему Головин не переходит в Арсенал. Его тренер уходит.
12:05 20 апреля
James Gang
Давно пора Арсена на пенсию проводить. Явно пересидел лишние пару лет на своём посту...
12:05 20 апреля
shur
Неужели!? Более 20-и лет.
12:02 20 апреля