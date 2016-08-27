Венгер объявил о приобретении "Арсеналом" Мустафи и Переса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что в ближайшее время команду пополнят два футболиста - защитник Шкодран Мустафи из "Валенсии" и нападающий Лукас Перес из "Депортиво". Также французский специалист отметил, что на данный момент других трансферов не планируется.

- Мы купили двух игроков - Мустафи и Переса, - цитирует Sky Sports Венгера. - Они присоединятся к команде в ближайшее время. Нам пришлось очень много работать, чтобы заполучить этих игроков. У нас нет никаких других трансферных планов на данный момент.