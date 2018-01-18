Венгер - о продаже Уолкотта: "Сожалею о произошедшем"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожелал удачи нападающему Тео Уолкотту, который на этой неделе перешел в "Эвертон". Специалист отметил, что англичанин оставил о себе хорошую память в клубе.

– Я очень привязан к Тео, он умный и честный парень, полностью сосредоточенный на своем деле, – цитирует ESPN Венгера. – Я помню, как он приехал сюда в 16-летнем возрасте и сразу же отправился на чемпионат мира.

Тео забил множество важных голов в больших играх. Мы говорим о финале Кубка Англии, играх Лиги чемпионов, дерби... Он провел выдающуюся встречу против "Тоттенхэма". Я действительно сожалею о произошедшем, но в последнее время он играл слишком мало. Я желаю ему успехов и благодарю его за все, что он сделал для нас. Ему всегда будут рады в "Арсенале".

Напомним, что Уолкотт играл за "канониров" с 2006 года, провел в составе команды 399 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 78 результативных передач. Стоимость перехода в "Эвертон" оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов.