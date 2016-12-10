Венгер хочет, чтобы Жиру продлил контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что нападающий Оливье Жиру является важной частью команды. Специалист надеется, что форвард подпишет новое соглашение с лондонским клубом.

Отметим, что в этом сезоне 30-летний франзуц утратил место в стартовом составе "канониров", в основном выходя на поле на замену. Девствующее соглашение Жиру с "Арсеналом" рассчитано до лета 2018 года.

- Нельзя сделать так, чтобы все игроки в команде были довольны, - приводит Sky Sports слова Венгера. - Если у тебя только один нападающий, то пресса говорит о необходимости покупки второго. Когда это случается, они спрашивают о том, как сделать счастливым форварда, который не играет. Я хочу, чтобы Жиру продлил контракт с "Арсеналом". Он является важным игроком для "канониров".