В матче с "Эвертоном" букмекеры отдают предпочтение "Челси"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 35-го тура премьер-лиги. В одном из них "Эвертон" принимает "Челси". Начало встречи – в 16:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Эвертон" - "Челси"

Коэффициенты Winline: П1 3,46 – Н 3,38 – П2 2,02

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. Главный матч сезона для "Челси". Если лидер премьер-лиги потеряет очки на "Гудисон Парк", то "Тоттенхэм", почуявший запах крови, может на одних эмоциях устранить с пути "Арсенал" и вплотную приблизиться к синим соседям. А осечка "Челси" весьма вероятна: "Эвертон" выиграл семь последних домашних матчей в премьер-лиге и брал три очка в пяти из семи недавних игр с лондонцами. Кроме того, команда Антонио Конте за последнюю неделю провела две энергозатратных встречи, в то время как ливерпульцы в последний раз играли в прошлую субботу. Не стоит забывать и о проблемах "Челси" с защитой – уже 11 матчей кряду лидер не может сохранить ворота сухими. Лукаку одобряет эту статистику.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эвертон" – "Челси".