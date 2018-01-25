В "Челси" недовольны словами Конте о трансферной политике

Руководство "Челси" недовольно высказываниями главного тренера команды Антонио Конте о трансферной политике клуба, сообщает Sky Sports. Напомним, что после поражения от "Арсенала" (1:2) в матче Кубка лиги итальянский специалист заявил, что в клубе ему отвели слишком маленькую роль при работе с трансферами.

В "Челси" недовольны вынесением этой темы на публику. Ранее сообщалось, что ситуацией с Конте может воспользоваться "ПСЖ", однако сам тренер был бы не против вернуться на пост в сборной Италии.