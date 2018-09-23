Унаи Эмери: "Для "Арсенала" важен каждый титул"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его команда является очень конкурентоспособной.

- Титулы? Лига Европы является значимым для меня турниром, - цитирует Эмери Sky Sports. - Для "Арсенала" важен каждый титул. Это лучший способ показать нашу производительность и обеспечить хорошее будущее. "Арсенал" - очень конкурентоспособная команда, я в ней уверен.

Эмери возглавил "Арсенал" 23 мая 2018 года. "Канониры" занимают 9-е место в чемпионате Англии после пяти туров, имея в активе 9 очков.

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