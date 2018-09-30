Унаи Эмери: "Чех может пропустить три недели из-за травмы"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех, возможно, пропустит три недели из-за травмы, сообщил главный тренер "канониров" Унаи Эмери. Вратарь получил травму в матче седьмого тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (2:0), его заменил Бернд Лено.

- Может быть, Петр пропустит две или три недели. Надеюсь, ему не понадобиться лечиться дольше, - цитирует испанца Sky Sports.

Эта игра была седьмой для Чеха в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Он пропустил девять мячей и дважды отыграл "на ноль".

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