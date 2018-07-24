Умер двукратный чемпион Англии в составе "Лидса" Пол Мэйдли

Скончался бывший игрок "Лидса", выступавший в защите и полузащите, Пол Мэйдли, сообщает официальный сайт клуба. Ему было 73 года.

Всю карьеру футболист провел в "Лидсе". Он выступал за команду с 1963 по 1980 год. Игрок дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также становился победителем второго дивизиона. Вместе с "Лидсом" он доходил до финала в Кубке европейских чемпионов и Кубке обладателей Кубков. Провел 536 матчей за команду и забил 25 мячей. Также сыграл 24 матча за сборную Англии.

"Лидс" почтит память Пола Мэйдли перед стартовым матчем сезона в чемпионшипе против "Стоук Сити".