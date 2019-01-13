Уле Гуннар Сульшер: "Де Хеа сыграл фантастически. Он лучший игрок матча"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер - о матче с "Тоттенхэмом" (1:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

- Мы тоже могли забить еще, а сзади у нас была хорошая четверка защитников и Давид Де Хеа позади них, который сыграл просто невероятно. У нас была скорость, а Джесси Лингард умно играл между линиями. Мы создали достаточно шансов, чтобы увеличить свое преимущество, но когда ты не забиваешь, то оказываешься под давлением, - цитирует специалиста ВВС. - Мы защищались фантастически. Де Хеа сделал два невероятных сэйва. Я играл здесь с несколькими фантастическими вратарями, это в наших традициях. Он очень добавил и сегодня заслуживает звание лучшего игрока матча. Конечно, 11 сэйвов за матч - это фантастика, это топ-уровень. Мы хорошо защищались как команда, делать это против Харри Кейна всегда непросто. Мы победили "Тоттенхэм" на выезде, это фантастика.

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