Уэйн Руни: "Очень горжусь этим рекордом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, в матче 22-го тура чемпионата Англии со "Стоук Сити" (1:1) ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, поделился эмоциями. По его словам, он никогда не думал о таком достижении. Для 31-летнего англичанина этот гол стал 250-м во всех турнирах. Руни обошел легендарного Бобби Чарльтона.



– Это невероятно много для меня означает. Это большая честь, я этим очень горжусь, – цитирует Руни BBC. – Конечно, результат матча не позволяет полностью насладиться этим рекордом, но, повторюсь, для меня это огромная честь. Даже не думал о таком достижении, когда переходил в "МЮ". Надеюсь, впереди будет еще многое. За этот клуб играло столько футболистов мирового уровня. Очень горд, что выступаю за него. Этот рекорд – огромное достижение.