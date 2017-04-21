УЕФА раскритиковал ВАДА за ошибочную дисквалификацию Сако

УЕФА подверг критике Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в связи с ошибочной дисквалификацией защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако, ныне выступающего на правах аренды за "Кристал Пэлас", в конце прошлого сезона, информирует Sky Sports. Сообщалось, что француз сдал положительную допинг-пробу на матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1) 17 марта.

Он отказался от вскрытия допинг-пробы "В", таким образом, инициировав рассмотрение дела. Процедура предусматривала 30-дневную дисквалификацию до вынесения окончательного вердикта.

В конечном счете, Сако был оправдан, но из-за скандала пропустил остаток сезона и не попал на чемпионат Европы-2016. Как выяснилось позже, препараты для сжигания жиров, которые употреблял Сако и в которых находились запрещенные вещества, и вовсе не входил в список запрещенных ВАДА.