"Тулуза" арендовала хавбека "Стоук Сити"

Полузащитник "Стоук Сити" Жаннелли Имбула перешел в "Тулузу", сообщает пресс-служба клуба. "Малыши" подписали 24-летнего француза на правах аренды на один сезон. Хавбек будет выступать под 25-м номером.
Контракт Имбула со "Стоуком" рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне футболист на клубном уровне во всех турнирах провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.
Напомним, что Имбула был рекордным приобретением "гончаров". Клуб заплатил за 18,3 миллиона фунтов стерлингов.
Giannelli Imbula has today agreed to join @ToulouseFC on loan until the end of the season.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/iW72z8PG82– Stoke City FC (@stokecity) 31 августа 2017 г.