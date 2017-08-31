"Тулуза" арендовала хавбека "Стоук Сити"

Полузащитник "Стоук Сити" Жаннелли Имбула перешел в "Тулузу", сообщает пресс-служба клуба. "Малыши" подписали 24-летнего француза на правах аренды на один сезон. Хавбек будет выступать под 25-м номером.

Контракт Имбула со "Стоуком" рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне футболист на клубном уровне во всех турнирах провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, что Имбула был рекордным приобретением "гончаров". Клуб заплатил за 18,3 миллиона фунтов стерлингов.