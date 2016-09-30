Тренер "Саутгемптона" отметился в коррупционном скандале, из-за которого уволили Эллардайса

Тренер "Саутгемптона" Эрик Блэк стал фигурантом расследования The Telegraph о коррупции в английском футболе. На встрече с журналистом, выступившим в роли представителя некой азиатской фирмы, специалист согласился "за пару тысяч фунтов стерлингов" убедить своего коллегу из клуба чемпион-лиги передать этой компании информацию о некоторых футболистах. Подобные выплаты запрещены правилами FA.

Представители "Саутгемптона" уже выразили свое существование случившимся и объявили о готовности помочь расследованию. Напомним, ранее с поста главного тренера сборной Англии был уволен Сэм Эллардайс, пообещавший журналисту под прикрытием помочь с махинациями на трансферном рынке за определенную сумму. Также под подозрением находится ряд тренеров клубов премьер-лиги и чемпион-лиги. А "Бернли" вчера уволил ассистента главного тренера Томми Райта, также замешанного в скандале.