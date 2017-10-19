Травмированного Мане вызвали в сборную Сенегала

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, у которого повреждение подколенного сухожилия, вызван в сборную Сенегала на матчи отборочного турнира чемпионата мира против ЮАР. По мнению тренерского штаба, к этому времени форвард успеет восстановиться. Встречи пройдут 10 и 14 ноября.

– Не сомневаюсь, что он будет готов на 100 процентов в двух встречах с ЮАР. До этого времени он тренировался по индивидуальной программе, но на следующей неделе уже начнет работать с мячом, – приводит слова главного тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе BBC.

Напомним, Мане получил травму во встрече с Кабо-Верде (2:0) 7 октября. Срок восстановления должен занять шесть недель.