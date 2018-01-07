"Тоттенхэм" вышел в 1/16 финала Кубка Англии. Кейн оформил дубль за 111 секунд

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" одержал победу над "Уимблдоном" – 3:0. В составе "шпор" дубль оформил нападающий Харри Кейн и еще один гол забил защитник Ян Фертонген.

Отметим, что форвард лондонцев дважды поразил ворота соперника за 111 секунд. Данный результат позволил подопечным Маурисио Покеттино выйти в следующую стадию турнира.

В другой встрече "Вест Хэм" сыграл вничью с "Шрусбери Таун" (0:0). По правилам команды должны будут провести повторную игру за право выхода в следующую стадию турнира.

Если и в этой встрече будет зафиксирована ничья, то будет назначено дополнительное время и серия пенальти.

Кубок Англии

1/32 финала

"Тоттенхэм" – "Уимблдон" – 3:0 (0:0)

Голы: Кейн, 63 (1:0). Кейн, 65 (2:0). Фертонген, 71 (3:0).

Судья: Кут (Англия).

7 января. Лондон. Стадион Wembley.

"Шрусбери Таун" – "Вест Хэм" – 0:0

Судья: Тирни (Англия).

7 января. Шрусбери. Стадион Greenhous Meadow.

Турнирная таблица – здесь