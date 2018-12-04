"Тоттенхэм" рассказал о состоянии здоровья четырех травмированных игроков

Четыре футболиста "Тоттенхэма" восстанавливаются после травм, сообщает официальный Твиттер клуба. В сообщении рассказывается о состоянии здоровья футболистов.

Полузащитник Мусса Дембеле восстанавливается после повреждения лодыжки. Его возврашение ожидается через несколько недель. Нападающий Эрик Ламела получил небольшое повреждение бедра, о сроке восстановления не сообщается.

Защитник Давинсон Санчес повредил подколенное сухожилие и работает над восстановлением. Срок его возвращения также не указан. Не сообщается и о том, когда вернется на поле полузащитник Виктор Ваньяма - у него травма колена.

Защитник Ян Фертонген пропустит следующий матч из-за дисквалификации. При этом восстановился после травмы паха и готов играть другой защитник Киран Триппьер. 5 декабря в 15-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" примет "Саутгемптон".

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