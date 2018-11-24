"Тоттенхэм" победил "Челси" и поднялся на третье место

"Тоттенхэм" победил "Челси" в матче 13-го тура чемпионата Англии (3:1). Голами в составе "шпор" отметились полузащитник Деле Алли, а также нападающие Харри Кейн и Сон Хын Мин. Две результативных передачи на счету хавбека Кристиана Эриксена. У "синих" забитым мячом отметился форвард Оливье Жиру.

"Тоттенхэм" набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Челси" с 28 баллами располагается на 4-й строчке. "Синие" потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

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13-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Челси" - 3:1 (2:0)

Голы: Алли, 8 (1:0). Кейн, 16 (2:0). Сон Хын Мин, 54 (3:0). Жиру, 85 (3:1).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Дайер, Алли (Уинкс, 87), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 78).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Канте, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 58), Виллиан (Жиру, 76), Мората (Педро, 58), Азар.

Предупреждения: Рюдигер, 19. Азар, 45+3. Жоржинью, 72.

Судья: Аткинсон.

24 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

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