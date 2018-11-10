"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" благодаря голу Фойта

"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 12-го тура чемпионата Англии - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету Хуана Фойта.

"Шпоры" набрали 27 очков и догнал "Челси" и "Ливерпуль" в турнирной таблице. У "Манчестер Сити" 29 очков. Все конкуренты "Тоттенхэма" еще не играли в этом туре.

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12-й тур

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм Хотспур" - 0:1 (0:0)

Гол: Фойт, 66.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс (Келли, 60), ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Серлот, 70), Куяте, Миливоевич, Майер (Шлупп, 67), Таунсенд, Айю.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Триппьер (Орье, 24), Дэйвис, Фойт, Сиссоко, Ваньяма, Алли, Ламела (Уинкс, 83), Лукас (Сон Хын Мин, 71), Кейн.

Предупреждения: Томкинс, 40. Уинкс, 86.

Судья: Мосс.

10 ноября. Лондон. Стадион "Selhurst Park".