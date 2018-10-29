"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" вышли на поле с разметкой для американского футбола. Есть объяснение

Матч 10-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся в непривычной обстановке. На поле нанесена разметка для американского футбола.

28 октября на стадионе прошел матч регулярного чемпионата НФЛ "Джексонвилл" - "Филадельфия" (18:24). После него поле выглядит не только необычно, но и остается не лучшим по качеству.

О планах НФЛ провести выставочный матч на "Уэмбли" (лига регулярно организует игры в Лондоне) в конкретное воскресенье было известно заранее, а все билеты купили еще весной. "Тоттенхэм" пока не может принимать соперников на своем стадионе из-за затянувшегося строительства.

Момент матча.

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